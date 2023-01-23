『Lily Brown ピンク キルティング ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 12時 18分に出品され03月04日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このショルダーバッグは、キルティングデザインが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。ピンクの色合いは、どんなコーディネートにも合わせやすく、特に春夏のファッションにぴったりです。



【高品質な素材】

合成皮革を使用しており、耐久性がありながらも軽量です。日常使いに適しており、長時間の使用でも快適です。



【便利なサイズ】

小型のサイズ感で、必要なものをしっかり収納できます。お出かけや旅行に最適なアイテムです。



- 色: ピンク

- 素材: 合成皮革

- デザイン: キルティング

- サイズ: 小型

- 型番: LWG8231328

- 製造国: 中国

- 付属品: タグ

- ストラップデザイン: チェーンとパール

- ストラップカラー: ゴールドとピンク



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リリーブラウン

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Brown

ピンク

キルティング

ショルダーバッグ