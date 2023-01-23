『美品✨COACH オールドコーチ ビジネスバッグ USA製 7307 自立【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 47分に出品され03月29日 08時 47分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

美品✨COACH オールドコーチ ビジネスバッグ トートバッグ ショルダーバッグ USA製 7307 自立

A-1538



【説明】

オールドコーチのバッグです。

大きめのシンプルなデザインです。

ビジネスバッグですが、普段使いにもお使い頂けます。

荷物を入れれば自立します。

肩がけ



【状態】

ヴィンテージ品です。

ヴィンテージ品としては状態の良いお品です。

少しスレや小傷はありますが、その他目立つ傷や汚れ、大きな痛みのないお品です。



【サイズ】実寸

本体

約縦31× 横43.5× マチ11cm



持ち手（本体からの高さ）

約35cm



【仕様】

ファスナー開閉

チェーンタグ

内ファスナーポケット×1

内ペンポケット×3

内カードポケット×1

内オープンポケット×1



【カラー】

ブラック 黒



【型番】

7307



【素材】

レザー



【重量】

約900g



【生産国】

アメリカ USA製



※購入元

ブランドリユース店で購入した真贋鑑定済商品（正規品）です。



※出品時、丁寧に検品させて頂いてますが、中古品のため、見落としがある場合がございます。



※商品写真はできる限り実物の色に近づけるようにつとめておりますが、撮影時の環境や照明等により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。



出来る限り商品状態が伝わるよう、掲載しておりますが、写真に映り込まないほどのスレや傷がある場合がございます。



商品の採寸は若干の誤差がある場合がございます。

ご了承下さい。



出品商品一覧

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#オールドコーチ







カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨COACH

オールドコーチ ビジネスバッグ USA製

7307

自立