『Rummwildhouse ノルディック柄セーター M【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 15時 11分に出品され04月04日 15時 11分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 厚手のニットです。

とても暖かいです。



【デザイン】

ノルディック柄が特徴的なセーターで、冬のコーディネートにぴったりです。クリーム色を基調に、グレー、赤、黒の色合いがアクセントとなっています。



【素材】

高品質なウール素材を使用しており、保温性に優れています。肌触りも良く、快適に着用できます。



【ブランド】

Rummwildhouseは、オリジナルファッションを提供するブランドで、スタイリッシュなデザインが魅力です。



- 色: クリーム色、グレー、赤、黒

- デザイン: ノルディック柄

- ブランド: Rummwildhouse

- 製造国: 韓国

- サイズ: M



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Rummwildhouse

ノルディック柄セーター

M