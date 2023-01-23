『pixel phantom 榎宮祐 直筆サイン色紙 ノーゲーム・ノーライフコミケ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 25分に出品され03月11日 07時 25分に終了予定です。即決価格は42,120円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 pixel phantom 榎宮祐 直筆サイン

色紙 ノーゲーム・ノーライフコミケ

超激レア色紙2枚とTシャツセット





入手後暗所にて丁寧に保管しておりました。



注文後2-3日で発送させていただきます どうぞ宜しくお願い致します。保管の際の細かいスレ等が御座います。



写真が全てです。よくご確認の上、ご購入お願い致します。

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置き配指定のフラグは出品者側では操作出来ない為、必ずご確認お願い致します。



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