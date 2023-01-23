『Nanga オーロラダウンジャケット スタンドカラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 04時 53分に出品され04月05日 04時 53分に終了予定です。即決価格は14,200円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年に購入しました。着用は３度ほどです。

タバコは吸いませんので、変な臭い等はありません。



着丈：76cm

身幅：59cm

裄丈：90cm



NANGA独自開発ファブリック 防水透湿素材オーロラテックス®︎を採用し、急な雨やだけでなく、アウトドアシーンにも対応可能。本格的なスペックを持ちながらも、街でも着られるデザインに仕上がっています。そのため、1着持っていれば、さまざまなシーンに対応してくれます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nanga

オーロラダウンジャケット

スタンドカラー