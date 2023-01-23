『クリスチャン ディオール ハニカム 柄 ショルダー バッグ Dior【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 03時 57分に出品され03月12日 03時 57分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 綺麗！ クリスチャン ディオール ハニカム 柄 ショルダー バッグ ベージュ×キャメル ヴィンテージ christian dior 検 ポシェット 希少



購入してから数回のみ使用しました！



正規店で購入したものになります、コピー品ではありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ クリスチャン

ディオール

ハニカム

柄

ショルダー

バッグ

Dior