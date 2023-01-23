『PICCIN PERLA ぺプラムニット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 57分に出品され03月12日 03時 57分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PICCINの新作でとても気に入って購入しましたが、似合わず出品します。

タグは取ってしまいましたが、試着のみです。



とても伸びる生地で着やすく、着ぶくれもせず、お腹周りもしっかり隠せます笑

欲しかった方は、お安くしているのでどうぞ‼️



※写真1枚目が実物です。



黒でデザインがわかりにくいと思い 色違いを載せてます。



サイズ フリーサイズ

生地 ポリエステル100%



定価 14300円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ピッチン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ PICCIN

PERLA

ぺプラムニット