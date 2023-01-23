『Samantha Thavasa ミルキーポーチ 赤 数少ないレア物?【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 08時 18分に出品され05月06日 08時 18分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

サマンサタバサとペコちゃんコラボ

在庫が1点ものなので

お早めに!



このポーチは、人気キャラクター「ミルキーのぺこちゃん」のデザインで、目を引く赤色が特徴です。キャラクターの愛らしさが際立ち、ファッションのアクセントになります。

ファスナー部分の持ち手も

可愛いアメです（笑）



【高品質な素材】

Samantha Thavasaの製品は、耐久性のある素材を使用しており、日常使いにも適したアイテムです。



【便利な収納】

付属の収納袋があり、持ち運びや保管に便利です。小物を整理するのに最適なサイズです。



- ブランド: Samantha Thavasa

- デザイン: ミルキーキャラクター

- 色: 赤

- 付属品: 収納袋



サイズ

縦 約18cm

横 13.5cm

まち 6.3cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Samantha

Thavasa

ミルキーポーチ

赤 数少ないレア物?