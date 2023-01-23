『コーチ ショルダーバッグ ダブルジップ ホースアンドキャリッジ カメラバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 05時 14分に出品され03月07日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 coach コーチ カメラバッグ ショルダーバッグ

ホースアンドキャリッジ

保存袋付き。



○状態

角スレが見受けられますが美品です





縦約 16㎝

横約 24㎝



元のショルダーストラップが切れてしまい

市販の太めのストラップをおまけでおつけします。



#クロスボディ

#クラッチバッグ

#ポシェット

#ポーチ

#ダブルジップ

#ダブルファスナー

#ビッグロゴ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ

ショルダーバッグ ダブルジップ

ホースアンドキャリッジ

カメラバッグ