『CELINE【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 04時 40分に出品され04月13日 04時 40分に終了予定です。即決価格は93,555円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラゲージ ナノ / ドラムドカーフスキン

カラー:スリ







価格約¥400,000

2023年２月に福岡岩田屋新館２階にて購入しました。





こちらは新ロゴです。

付属品は保存袋と箱（通常バッグ購入の際は箱は付いておりませんがギフト包装でしたので箱がございます。）

※レシートはございません。

（担当さんの関係上ご了承下さい）

レシートが入っていたケースのみいれてます。

バッグに刻まれている番号にて、

セリーヌ全ての店舗でメンテナンス可能です。



ご心配な方は正規店での購入をおすすめ致します。



バッグ自体は傷もなく

まだまだ綺麗にお使い頂けるかと思いますが

1年前に購入した後は何度か使用しておりますので

（雨の日は勿論使用しておりません）

神経質な方はご遠慮願います。



また高額商品のため気になる点ございましたら

画像追加等できますのでおっしゃってください。



すり替え防止のため

返品などはご遠慮願います。



ご理解、納得いただいた上でご購入を

宜しくお願い致します！！



※評価0や評価の悪い方とはお取引をお断りさせていただきます。





高級感あふれるデザイン】

CELINEのショルダーバッグは、洗練されたグレーのレザー素材で作られており、どんなスタイルにもマッチします。



【機能性とスタイルの両立】

取り外し可能なストラップが付属しており、ショルダーバッグとしてもハンドバッグとしても使用可能です。実用性とファッション性を兼ね備えています。



【ブランドの信頼性】

CELINEは高級ブランドとして知られ、品質とデザインにおいて高い評価を得ています。このバッグは、その象徴的なスタイルとともに、長く愛用できるアイテムです。



- ブランド: CELINE

- 色: スリ

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- ロゴ: CELINE PARIS

- 付属品: ストラップ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE