『スティーブアルビソ ブレスレット マネーチェーン 新品 シルバー インディアン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 19時 00分に出品され03月17日 19時 00分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 スティーブ・アルビソ

Steve Arviso



シングルマネーチェーンブレスレット



新品未使用品

試着と撮影のために着用しました。



定価30800円



サイズ21cm 幅8mm



交渉によるお値下げは致しません。

即購入歓迎です。



簡易包装でお届けします。



人気デザインで日々高騰し続けております。

かなりお安くさせて頂きました。

どうぞよろしくお願いいたします。



ナバホ族で古くから作られているマネーチェーン。

スティーブアルビソのオリジナルデザインです。

見た目に反して軽く着け心地も◎。

作家自らトレードマークとしてつけているジュエリーでもあります。



スティーブアルビソについて

1987年からジュエリー作りを始めたスティーブアルビソ。

オールドスタイルの巨匠である故Harry Morgan氏と非常に親しく、彼のジュエリースタイルの唯一の継承者。Harry Morganにジュエリー作りを教えてほしいといい続けたところ、教えないけど作るところを見ていいと言われ、現在のスティーブのスタイルにたどり着いたそうです。

スティーブのジュエリーは石の美しさを際立たせるため、余計なものを省き、シンプルに仕上げられています。普段は馬の世話で忙しいスティーブ、何事にも非常に真面目で熱心。

そんなまっすぐな姿勢がジュエリーにも表れています。



マネーチェーンについて

マネーチェーンは昔お金の代わりとして使用されたチェーンの事。

19世紀末、ラグや工芸品を売って銀貨を手にするようになった頃にナバホ族が作りはじめたもので、通常のチェーンと違いシルバーワイヤーを編むように組んだもので、切らずにリンクを外せる仕様になっています。

銀貨は額が大きくて日常の買い物には向きませんが、銀貨をマネーチェーンに作り変えておけばいつでも身に着けておくことが出来るうえ、銀のパーツひとつひとつにばらすことで日用品や食料品などの小さな取引にも使える、というわけです。



カラー...シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: インディアンジュエリー

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ スティーブアルビソ

ブレスレット

マネーチェーン 新品 シルバー インディアン