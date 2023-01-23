『ABBAHOUSEネイビー トートバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 02時 55分に出品され04月16日 02時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このトートバッグは、シンプルでありながら洗練されたネイビーのレザー素材を使用しており、どんなスタイルにも合わせやすいです。



【機能性】

内部にはジッパーポケットがあり、貴重品を安全に収納できます。日常使いに最適なサイズ感です。



【ブランドの信頼性】

アルフレッド・バニスターは、品質とデザインに定評のあるブランドで、長く愛用できるアイテムです。



- 色: ネイビー

- 素材: レザー

- ブランド: アルフレッド・バニスター

- 付属品: ショッピングバッグ（アバハウス）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アバハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ABBAHOUSEネイビー

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