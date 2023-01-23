『✨美品✨AVIREX ミニ ボストン バッグ 2WAY ブルト 限定【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 20時 55分に出品され04月17日 20時 55分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

AVIREX アヴィレックス

バッグ バック ミニ ボストンバッグ

肩掛け 斜め掛け チャーム付き

レザー 革 本革 牛革

男女兼用 ユニセックス メンズ レディース

Bluto ブルト ミニボストンバッグ 斜め掛け ミニダッフル

2WAY AVX5624 限定



1997年にリリースしたシグネチャーバーシティジャケットのデザインをバッグにしたブルト限定シリーズ



■サイズ

タテ：約 18cm

ヨコ：約 30cm

マチ：約 14cm



平置き実寸。多少の誤差はご容赦下さい。

着画はお断りしております。



【付属品】

ショルダーベルト 販売タグ類



■状態 (コンディション)

状態はとても良く綺麗です。細かいスレやキズなどがあるかもしれません。



※内側生地に線状の白い部分が見えますが元々生地糸の色抜けのため汚れではありません。



⚠状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。分からない事があればお気軽にコメント下さい。



⚠あくまで一度は人の手に渡った中古品です。完璧なものを求める方、神経質な方はご遠慮下さい。



■カラー

ブラック 黒



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



■素材

レザー



■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨美品✨AVIREX

ミニ

ボストン

バッグ

2WAY

ブルト

限定