『名古屋帯 型染め 縮緬 蝶々 花柄 流水文 NO-1008【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 39分に出品され04月19日 05時 39分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
黒留袖 金駒刺繍 金彩 男波 扇子文様 正絹 比翼仕立 K064
¥ 8424
【良品✨】東レシルック 洗える着物 色無地 袷 やや暗い黄みの茶色 裄長 I9
¥ 7160
フク様専用 サイズお直し 色紙取牡丹模様
¥ 10920
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¥ 95150
セオアルファ 仕立て上がり
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帯278 ●高級 正絹 美術工芸織 六通 袋帯 花文 華文 宝尽くし
¥ 9516
袋帯正絹 値下げ致します。
¥ 99000
作家物 落款入 訪問着 金彩 叩き染 正絹 躾糸付 パールトーン加工済 X269
¥ 13150
レース振袖 新品 成人式 ホワイト フルセット 5点セット
¥ 36652
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¥ 30804
408my28◆伝統工芸士 箔屋清兵衛 草木染 袋帯 渦巻き文 金糸◆美品
¥ 10985
着物等保管資材(2点)
¥ 15000
渋めブルー 美し着物 縮緬 小紋 通年模様 山野草 蝶 雪輪模様 袷着物
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くるり＊前開きTシャツ襦袢ルグランワンピースタイプ
¥ 8970
No.1945 未使用シリーズ正絹作家物蛍暈し訪問着 落款 美品
¥ 10764
4k2010 名古屋帯 夏物 夏帯 薄紫 ピンク 青 黒 柄物 和装
¥ 7410
美品 正絹 着物 刺繡半襟付き 袖無双“市松に舞う情緒と楽しみ”長襦袢 D-22
¥ 7020
小紋 着物 伝統工芸士 更清 古渡和更紗 更紗 裄66.5 Ｌ 中古 sn469
¥ 11505
落札価格10764円
73 入札履歴
終了
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