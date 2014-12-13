『名古屋帯 型染め 縮緬 蝶々 花柄 流水文 NO-1008【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 39分に出品され04月19日 05時 39分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◎状態◎

大きな傷汚れはありませんが、折り目や所々に薄い汚れがあります。画像12.13.14.15枚目参照。



※素人検品の為見落としがある事もありますのでご了承ください。



◎実寸（cm）◎

丈：353

幅：30.5



※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。



◎仕立◎

九寸

総柄



◎素材◎

正絹



◎管理番号NO-1008



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#なぎさ着物一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ 名古屋帯

型染め

縮緬

蝶々

花柄

流水文

NO-1008