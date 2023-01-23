『【極美品】フェラガモ ハンドバッグ ガンチーニ 金具 総柄 アニマル レザー【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 23時 47分に出品され03月29日 23時 47分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〇管理番号

668



○アイテム

Salvatore Ferragamo サルヴァトーレフェラガモ サルバトーレフェラガモ

ハンドバッグ トートバッグ 手提げ ガンチーニ 金具 ゴールド金具 総柄 アニマル ナイロン レザー



○サイズ

・タテ : 約 25cm

・ヨコ : 約 32cm

・マチ: 約 12cm

・ハンドル : 約 46cm



※平置き実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。



※着画はご遠慮願います。



○状態

特記するような傷汚れなくまだまだ長くご使用頂けます。



○カラー

マルチカラー

黒 ブラック



○素材

ナイロン

レザー



○付属品

なし



○配送

簡易梱包にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合もございますのでご了承下さいm(_ _)m



○ その他、確認事項

あくまでも中古品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。



※某有名リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品になります。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】フェラガモ

ハンドバッグ

ガンチーニ

金具

総柄

アニマル

レザー