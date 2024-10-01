『audio-technica ATH-S300BT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 15分に出品され03月27日 21時 15分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024/10月にamazonで購入しました。

妻がコスプレ用にと一度しか装着しましたがイメジと違ったためしまっていました。ほぼ新品と変わりません。

箱と説明書及び付属のコード付きです。写真をご確認下さい。



【高音質】

音質にこだわる方に最適なaudio-technicaのワイヤレスヘッドホン。クリアな音質で、音楽や映画を楽しむのに最適です。



【長時間使用可能】

90時間の連続再生が可能で、長時間の使用でも安心。外出先でも気軽に音楽を楽しめます。



【快適なフィット感】

軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくい。快適な装着感が特徴です。



- ブランド: audio-technica

- モデル名: ATH-S300BT

- タイプ: ワイヤレスヘッドホン

- Bluetooth対応: はい

- 色: ホワイト

- 特徴: 90時間の連続再生

- マイク: 内蔵マイク搭載



ご覧いただきありがとうございます 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い