『タグ付 アマベル ワッペンブローチ付 セーラーロングコート チャコールグレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 08分に出品され03月24日 22時 08分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ付 アマベル Amavel ワッペンブローチ付 セーラーロングコート チャコールグレー

全て鑑定済みの商品のみを出品しています。



●サイズ F

肩幅 約35身幅 約46袖丈 約60総丈 約94



●アイテム

未使用タグ付き

アマベル定番のセーラーコート

マリン系大好きなかたはこのコートで決まり⭐︎

Aラインシルエットも可愛いポイント





大手リユースショップにて真贋済みの正規品ですのでご安心ください。



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事や育児の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アマベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タグ付

アマベル

ワッペンブローチ付

セーラーロングコート

チャコールグレー