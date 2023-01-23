『ペットゲート 猫 190cmハイタイプ 猫脱走防止フェンス ベビーゲート1992【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 01時 15分に出品され04月08日 01時 15分に終了予定です。即決価格は12,662円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆商品説明



LIFAXIA ペットゲート 猫 190cm ハイタイプ

猫脱走防止フェンス ベビーゲート

(取付幅71-80cm)





【ねこちゃんの脱出を事前防止】

柵の隙間間隔は約3.5cm。子猫でもすり抜けが難しいです。

また、当製品はベビーゲート、 ベビーフェンスといった

赤ちゃんの柵としても利用が可能です。



【穴開け不要＆カンタン取付】

突っ張り式のフェンスなので、穴あけ不要。

お好きな場所にカンタン設置できます。

付属のボルトの強度を調整するだけで簡単に取付、取外しが可能。



【270°オープンキープ機能】

ドアは前後270°の状態までオープンすることができ、

ドアを閉めない場合はそのまま固定されるので

開閉不要で出入りが可能です。



【ロック式タイプペットゲート】

ドアのロック部を軽く簡易ロックすることで、

ゲートを閉じたまま固定することができます。



ロック部分の柵1本を持ち上げて

しっかりロックすると強固ロックが可能ですが

こちらは推奨しておりません。



【取付幅に応じたオプションパーツ】

『拡張パーツ9cmまたは21cm』があり、

『過密パーツ』も別途販売しております。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>その他 商品の状態: 新品、未使用