『Canada Goose Fusion ダウンジャケット S ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 16分に出品され04月04日 02時 16分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグースのジャスパーです。

身長174cm体重64kg男性 サイズS

【ブランドの信頼性】

Canada Gooseは、極寒の環境でも耐えられる高品質なダウンジャケットを提供することで知られています。特にこのFusionモデルは、スタイリッシュでありながら機能性も兼ね備えています。



【デザインと機能】

シンプルなブラックのデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすく、フードにはファーが付いており、寒い季節に最適です。前面にはボタンとジッパーがあり、しっかりとした防風性を提供します。



【サイズとフィット感】

サイズはSで、スリムなフィット感を持ち、体にフィットしつつも動きやすさを確保しています。特にアクティブなライフスタイルを送る方におすすめです。



- ブランド: Canada Goose

- モデル: Fusion

- サイズ: S

- 色: ブラック

- 素材: ダウン



ご覧いただきありがとうございます。他にも写真が必要でしたらコメントよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Canada

Goose

Fusion

ダウンジャケット

S

ブラック