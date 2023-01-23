『NANGA ラバイナ 封筒型 2人用 廃盤品 ダウン600g 新品未使用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 38分に出品され03月17日 06時 38分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数日前にスポーツオーソリティーで購入しましたが、必要無くなりましたので出品します。

- 色: 外側ブラウン 内側オレンジ

- 素材: スペイン産ホワイトダックダウン（ダウン80%/フェザー20%）

- 価格: ¥65,000

- ブランド: NANGA



種類...封筒型 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ナンガ

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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ラバイナ 封筒型 2人用 廃盤品 ダウン600g 新品未使用