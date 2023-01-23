『希少・日本未販売☆アンテプリマ☆ カテナ パールチェーン ショルダーチェーン【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 04時 18分に出品され03月14日 04時 18分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本未販売☆アンテプリマ☆

カテナ パールチェーン シルバー ショルダーチェーン ストラップ

※チェーンのみの出品です。



付属品：保存袋、購入証明書(1枚目の画像のものが全てです)



海外正規アンテプリマ店舗にて購入です。

購入証明書お付けします！



パールの部分のみの販売は日本でも有ります➡︎ペルラーティ16500円



このパールとチェーンがセットのものは日本では販売していないようです。

(前に販売してたかは不明)



日本でも似ているパールチェーンは売ってますが、こちらの出品している物が個人的には可愛いかと思います。



スタンダードスクエアお持ちの方、色々なチェーンを楽しみたい方、いかがでしょうか。



チェーン全長: 123㎝(35.5㎝、87.5㎝)

多少の誤差、お許しください。



＊以下公式サイトの商品紹介より＊

ワイヤーバッグのアレンジアイテムとして欠かせないCATENA(カテナ)。

スモールサイズのバッグやポーチに付けてお使いいただける、マルチユースのチェーンです。

長いチェーンと短いパールチェーンの2本がセットになっているので、2本繋げて斜めがけにしたり、1本のみで肩がけにしたりと様々なアレンジが楽しめます。



チェーンを取り付けるためのパーツやループがないバッグは、編み目を2～3目ほどすくい、バッグ本体に直接取り付けてお使いください。



感じ方には個人差がありますことをご了承ください。

＊見落としがありましたらお許しください。

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



コメントなし即購入OKです。



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カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少・日本未販売☆アンテプリマ☆

カテナ パールチェーン ショルダーチェーン