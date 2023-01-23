『ドルチェアンドガッバーナ D&G 2way ショルダーバッグ トートバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 00分に出品され03月16日 13時 00分に終了予定です。即決価格は44,842円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。

また中古品ですので全ての箇所を写真、説明文に記載はできませんので気になる箇所は購入前に質問お願い致します。

モニターや撮影環境により色の見え方が変わる場合もございますのでご了承ください 。



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authentic / genuine product

We can do it a little cheaper.



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★商品購入先



株式会社エコリングが開催する業者専用のエコリングオークションにて購入しました。



当方ではプロの鑑定士により二重に真贋鑑定していますので確実に正規品です。



◯ブランド

ドルチェアンドガッバーナ



○アイテム

ショルダーバッグ

トートバッグ



○サイズ約

タテ34cm

ヨコ39.5cm

マチ14.5cm

ショルダー101cm



平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さい)

着画はお断りいたします。





○状態



多少のスレ、汚れがございますが、その他目立った傷や汚れ等なくUSED品としては美品です。



◯付属品

ショルダーストラップ



○カラー

ベージュ



○素材



レザー



○配送



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします！



091024-273-66 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ドルチェアンドガッバーナ

D&G



2way

ショルダーバッグ

トートバッグ