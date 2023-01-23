『美品✨プラダ リュック バックパック 三角ロゴ ナイロン レザー ブラック 巾着【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 09時 19分に出品され03月11日 09時 19分に終了予定です。即決価格は18,350円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#ガルロアショップ



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♡♡♡実寸♡♡♡



★縦 約25cm



★横 約28cm



★マチ 約13cm



♡♡♡ブランド♡♡♡



★PRADA プラダ



♡♡♡素材♡♡♡



★テスートナイロン レザー



♡♡♡カラー♡♡♡



★黒 ブラック



♡♡♡状態♡♡♡

背面のベルト穴にダメージがあります。

前提として中古品ですから使用感や傷・擦れ・汚れは必ずあります。

状態困難なレベルで大きく目立った傷や汚れはありません。

※あくまで中古品であることをご理解ください。完璧な記載は難しいので細かな状態を気にされる方はご遠慮ください。



♡♡♡付属品♡♡♡

なし



♡♡♡購入元♡♡♡

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



ーーーその他、注意事項ーーー



・中古品の多少の使用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

・素人検品のため状態の完璧な記載はご容赦ください。

・状態は、個人独自の基準です 。

・使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。

・採寸は個人が行っていますのでの誤差はご理解下さい。

・写真の色味については光の関係もあるのでご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

・神経質な方のご購入はお控え下さい。

※購入につきましては、説明欄を確認ご納得の上、お進み下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨プラダ

リュック

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