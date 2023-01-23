『70s THE NORTH FACEノースフェイス ダウンジャケット 茶タグ L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 45分に出品され03月12日 09時 45分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明欄



【状態】

多少の使用感はありますが、古着らしい味わいで雰囲気よく着ていただけるコンディションです。内側に破れあります。

【ブランド】

THE NORTH FACE

【スタイル】

ダウンジャケット 70s

【カラー】

ブルー





サイズ ：L

着丈：73

肩幅：51

身幅：61

袖丈：67





※寸法は平置実寸です。（多少の誤差はお許しください）



送料無料でスピード発送いたしますので、即座にご購入いただけます。

中古品となりますので、ご理解の上でのご購入をお願いいたします。

写真撮影の関係上、実物と若干色味が異なる場合がございます。

何か気になる点がございましたら、お気軽にお声がけください。

土日は対応が遅れることがありますが、ご了承ください。



古着は全て1点物となりますので、お早めにお求めください！



色々な古着を取り揃えておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね！



2024-1008-0032



カラー...ブルー

サイズ...L

素材・柄...ナイロン



肩幅...51cm

身幅...61cm

袖丈...67cm

着丈...73cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

THE

NORTH

FACEノースフェイス ダウンジャケット

茶タグ

L