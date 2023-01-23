『Gypsophila トートバッグ Stone【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 04時 37分に出品され03月26日 04時 37分に終了予定です。即決価格は7,215円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Gypsophilaのトートバッグは、スタイリッシュでありながら実用的なデザインが特徴です。



town Sサイズです·͜· ︎︎



折り畳んで発送させて頂きます

簡易包装になります(* .ˬ.)" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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レディース

バッグ タグ Gypsophila

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Stone