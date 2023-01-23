『未使用級 FURLA コスタンザ ショルダーバッグ 2way 巾着 レザー 水色【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 02時 13分に出品され04月17日 02時 13分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|フルラ
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