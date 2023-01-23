『未使用級 FURLA コスタンザ ショルダーバッグ 2way 巾着 レザー 水色【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 02時 13分に出品され04月17日 02時 13分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。





《状態》

ほぼ未使用に近い、綺麗な状態です。





《アイテム》

高級ブランド

FURLAフルラ

コスタンザ 巾着

2way ショルダーバッグ ハンドバッグ





参考定価:55,000円





《サイズ》（cm）

タテ：25

ヨコ：23

マチ：13

立ち上がり：12

ショルダー紐（調整可能）の長さ：102.5（最短）





素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。





《素材》

本革



《付属品》

ショルダーストラップ



《カラー》

水色 ブルー





※撮影環境や使用端末によって、

現物と色味が異なる場合がありますので

ご了承の上お買い求め下さい。



自宅保管の為、神経質な方は御遠慮ください。 梱包など、完璧を求められる方は御遠慮ください。





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FURLA フルラ コスタンザ

ショルダーバッグ 2way 巾着 本革 レザー シボ革 水色 ブルー 青 ロゴ ゴールド金具

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用級 FURLA コスタンザ ショルダーバッグ 2way 巾着 レザー 水色