『☆新品☆ 佐藤繊維 M.＆KYOKO ジャガード柄ニットプルオーバー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 32分に出品され03月24日 14時 32分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 山形から世界に発信する佐藤繊維(株)を代表するブランド、エムアンドキョウコのジャガード柄のカーディガンです。



ニットならではの多彩な模様編みをアシンメトリーに配したオリジナルのジャガード柄が印象的で素敵です。



ウールメインのお素材ですが薄手ではない調度良い厚みで長いシーズン活躍してくれそうです。





素材: ウール 88%

ナイロン 4%

モヘヤ 4%

ポリウレタン 4%



サイズ: 身幅 約47cm

着丈 約58cm

袖丈 約60cm







メーカー価格:￥31,900





こちらはお値下げ不可でお願いいたします。





折り畳んで発送しますので畳み皺などはご了承くださいませ。



発送の都合でゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。









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イイネス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エムアンドキョウコ

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M.＆KYOKO

ジャガード柄ニットプルオーバー