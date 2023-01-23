『SONY α7iii + SONY FE24-105mm F4 G【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 14分に出品され03月21日 10時 14分に終了予定です。即決価格は88,000円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY α7iii ボディ＋SONY FE24-105mm F4 Gのセットです。

どちらも数年前にヨドバシカメラにて新品で購入したした物なのですが使用しないので出品します。

素人ですので、諸々の確認はアップロードされた写真をご確認ください。



レンズですが、前玉に小チリあり、当たり凹みがありレンズフィルターが付けづらくなっておりますがレンズフィルター着用できます。使用や写りにに問題はありません。



ボディに使用感はあります。



ボディ、レンズともに元箱付属品は全てあります。

(カメラストラップ、レンズ巾着 etc.)



ピークデザイン アンカーリンクスを付属しておりますが、必要ないようであれば外してくださいませ。



参考までに

カメラボディ定価: ¥244,350（税込）

カメラレンズ定価: ¥178,200 （税込）



返品には対応していませんので、ご理解いただける方のみ購入宜しくお願い致します。



宜しくお願い致します。



ソニー モデル名···α7



モデル名/α7···α7III ボディ ILCE-7M3 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ソニー