『展示品 エース EXACT 38/46L スーツケース ブラック TSAロック付【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 52分に出品され03月12日 05時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【展示品です！極美品です】



★日本の高級バッグメーカー ACEのスーツケースです。機内持ち込みサイズです。TSAロック付きだから安心・便利です。



幅39cm

奥行25cm

高さ51cm

重さ3.4kg



ブランド：ACE エース

商品名：exact

品名：スーツケース/キャリーケース

容量：38L(通常) ※拡張時は46L

素材：ポリカーボネイト混合樹脂

キャスター：4輪

カラー：ブラック

TSA対応ダイヤル式ファスナーロックを装備

機内持ち込みサイズ



EXACTスーツケースは日本メーカーの日本国内販売品です。魅力的な収納機能が皆様の旅行を快適にします。



●航空機内持込可能なサイズです。（一部を除きます。）

●急な荷物増にも対応する荷室拡張機能付きで、容量は通常38リットルで拡張時は46リットルまで増やせます。

●内装には両面に仕切りが付き

●ボディは軽量で高強度のポリカーボネイト混合樹脂を採用し、大型コーナーガード付いています。

●自由な走行・旋回を可能にする4輪自在キャスターを採用

●TSA対応のダイヤル式ファスナーロックを装備



【状態の説明】

展示品です。極美品です。



お品物の内容、状態、付属品、箱の有無等は写真にあるものが全てとなります。

写真に載っていないものは付属しません。

あらかじめご確認の上ご購入ください。よろしくお願いいたします。



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M9983 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 展示品

エース

EXACT

38/46L

スーツケース

ブラック

TSAロック付