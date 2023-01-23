『【希望伺います】富士通Chromebook FMV WM1/F3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 21分に出品され03月19日 05時 21分に終了予定です。即決価格は10,495円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1ヶ月前、アマゾンで購入したものの、同じタイミングで譲り受けた別のパソコンを使うことにしたため、不要となりました。



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【未使用に近い◎】

本側側面の保護シールが付いたままになっています。

写真では塗装が剥がれているように見えるかもしれませんが、これは透明な保護シールです。



なお、中古品となりますので、ご理解頂ける方のみ購入お願いします。



初期化済み。へこみや曲がりなどありません。

保証書はありません。









画面サイズ 14 インチ

ハードディスク容量 64 GB

CPUモデルCeleron

OS:Chrome OS 日本語版



CPU:インテル Celeron プロセッサー 6305(2コア/2スレッド/1.80GHz)

メモリ:4GB[オンボード/交換増設不可]

フラッシュメモリ:約64GB

ディスプレイ:14型ワイド フルHD[1920×1080] タッチ対応 ノングレア液晶



拡張I/F:HDMI出力×1、USB3.2(Gen2) Type-C×2(左側面×1、右側面×1)、USB3.2(Gen2) Type-A×2(左側面×1、右側面×1) / 無線通信:Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応)、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 MU-MIMO対応 + Bluetooth v5.1準拠



外形寸法(幅×奥行×高さ):323.8×216×19.9mm

本体質量:約1.29kg

バッテリ駆動時間:約10時間(JEITA 2.0)

カラー:ダーククロム 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Chromebook本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: フジツウ