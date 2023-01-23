『80s 90s カーハート ミシガン カバーオール ネイビー チョア 希少【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 18時 50分に出品され03月05日 18時 50分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少

ビンテージ

carhartt

カーハート

ミシガンコート

チョア

カバーオール

ネイビー

フェード

サイズ◎



襟のスレ、袖部分にややダメージありますが、その他は綺麗な状態です。

雰囲気よく、着やすいサイズ感のカバーオールになります。





実寸(素人採寸の為、誤差はご了承ください)

(cm)



着丈:68

肩幅:48

身幅:60

袖丈:59











ダブルニー

デトロイト

アクティブ

サンタフェ

トラディショナル

ダック

コットン

vintage 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

90s

カーハート

ミシガン

カバーオール

ネイビー

チョア

希少