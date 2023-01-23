『ナイキ スニーカー Stussy × Nike Air Force 1 27.5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 12分に出品され03月27日 15時 12分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】



Stussy × Nike Air Force 1 Mid "Black and Light Bone"



ナイキ エアフォース1 ステューシー



品番 DJ7840-002



サイズ：27.5cm

スニーカー型···ミッドカット

履き口···紐



【状態】



ランク A



新品…通電、動作されていない未使用品です。

S…通常使用されていない未使用品。開封、動作確認の為、通電しています。

A…使用感が少なく、比較的状態の良い中古品です。

B…全体的に中古品としての使用感が見られる商品です。細かなキズや汚れはあるが動作、機能に問題ありません。

C …使用感があり、目立ったダメージ・汚れが見られる状態の悪い中古品です。

D…ダメージ・汚れが目立つ、非常に状態の悪い中古品です。



数回のみの使用ですので全体的に汚れ等少なく状態良好です。



その他、商品の状態については写真にてご確認下さい。



【付属品】



なし



【その他】



・丁寧に梱包いたします



・即購入可



・値下げ交渉はお控え下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ナイキ

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Stussy

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Nike

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Force

1

27.5