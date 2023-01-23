『コイズミ照明 一体型和風《透景》 〜8畳用 調光調色 電球色〜昼光色 リモコン付【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 06時 15分に出品され05月02日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>ライト・照明>>>シーリングライト・天井照明
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|コイズミショウメイ
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落札価格7020円
96 入札履歴
終了
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