『コイズミ照明 一体型和風《透景》 〜8畳用 調光調色 電球色〜昼光色 リモコン付【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 06時 15分に出品され05月02日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[商品名]

コイズミ照明 LED一体型和風シーリングライト 《透景》 〜8畳用 調光調色 電球色〜昼光色 リモコン付 AH52364



【特長】

●伝統的かつシンプルな意匠は様々な和風空間に調和します。

●まとまりある白木細工が、あたたかい印象を作り出します。

●下面セードはホコリを寄せ付けにくく、変色しにくいアクリルセードを採用しています。

【仕様】

●透景(すかしかげ)

●適用畳数:〜8畳

●LED一体型

●調光調色タイプ:Fit調色

●調光範囲(%):約1〜100、LED保安灯5段階調光

●光色:電球色〜昼光色

●色温度(K):2700〜6500

●消費電力(W):33.4、2700K調色時 34.5、6500K調色時 32.2

●定格光束(lm):3615、2700K調色時 3345、6500K調色時 3350

●演色(Ra):82

●固有エネルギー消費効率(lm/W):108.2

●35VA(100V)

●光源寿命(h):40000

●壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯

●竿縁天井取付アダプタ対応型:AE44068E(別売)

●本体取付:らくピタ取付

●セード取付:枠回転式

●専用リモコン付

●サイズ(mm):高 134、幅 □556

●質量(kg):2.9

●材質:枠 白木、セード アクリル(乳白色)





ケースは細かいキズ、汚れ等のダメージがあります。

気になる方はご遠慮ください、



※状態、付属品等は画像でご確認お願い致します。

付属品について、ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください



※撮影環境の影響により実際の商品と色合いが多少異なる場合があります。

あらかじめご了承ください。

また、お買取り商品・店頭保管の為、細部にまでこだわる方はご購入をお控え下さい。



送料について

全国一律0円（北海道本島含む）

沖縄 などの離島 1500円 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>シーリングライト・天井照明 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コイズミショウメイ