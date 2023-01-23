『ANAYI ダウンコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 23時 38分に出品され03月30日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アナイのダウンコートです。

本当に暖かく、真冬でも中は薄手ニットでも平気です。



襟はフードにもなりますし、首元にボリューム感もありますので、マフラーいらずです。



スタンダードですっきりとしたシルエットなので使い勝手抜群です。



クリーニング済みで保管してましたので、綺麗です。





サイズ表記は38です。

- 色: グレー

- デザイン: フード付き、スナップボタン留め

- スタイル: ロングコート

- 後ろデザイン: フード付き、シンプルなデザイン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ANAYI

ダウンコート