『ひろし様専用！富士通【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 08時 32分に出品され03月10日 08時 32分に終了予定です。即決価格は15,015円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士通 LIFEBOOK U9310/D



2020モデル！使用感少ない美品級！

頭脳となるCPUは第10世代上級Core i5！

ストレージには起動も動作もHDDの数倍早いNVMeSSDを搭載！

保存は大容量512GB！

メモリは8GBの大容量！作業もサクサク！

厚さ15.5ｍｍ！重量約900gの超薄型超軽量！

初期設定済み！即稼働！

外装クリーニング、除菌アルコール処理済み！

送料無料！即買いOK！発送迅速！



◆スペック◆

【OS】Windows11Pro

【CPU】インテルCore i5-10310U

【ストレージ】NVMeSSD 512GB（新品；写真8）

【RAM】8GB

【ディスプレイ 】13.3型 (1920×1080）

【付属品 】AC電源アダプター 、Office2021プロダクトキー（トップ画面ファイル保存）



◆チェック項目◆

無線LAN（Wi-Fi） OK

カメラ OK

SDカード OK

USB OK

バッテリー充電・起動 OK

タッチパッド OK

キー操作（英数字 OK

ゴム足 OK



◆その他◆

本体は傷や擦れなど目立つようなダメージは見当たらず全体的に使用感は軽度。中古としては綺麗な状態です。

液晶は発色はよく明るく良好です。



※状態評価は個人の目視による主観での判断です。 中古ということもあり評価の差はご容赦ください。

中古機には性質的に写真では見えにくい傷やシール跡、経年変化などがある場合がありますので予めご了承ください。

※バッテリーは充電容量の変化する消耗品につき保証対象外となります。

推定残り時間は機械的計算であり実働時間とは異なります。

※動作チェック項目（バッテリー、特記事項以外）の初期動作につきましては商品到着日を含め３日間保証致します。（梱包開封時の初期動作チェック時のみ）

チェック項目以外は確認のための設備や機器の持ち合わせがなく動作確認出来ておりませんので現状優先となりますのでご了承下さい



質問が御座いましたらお気軽にコメント欄よりお願いします。

M495 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウ