『TOCCA LAURA キルティングロングコート ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 17時 45分に出品され03月19日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感あふれるデザイン】

TOCCAのLAURAキルティングロングコートは、上品なネイビー色で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【機能性と快適さ】

フード付きで防寒性が高く、ジッパー開閉式で着脱が簡単。ポケットも付いており、実用性も兼ね備えています。



【お得な価格】

定価¥59,400から89%OFFの¥9,400-で提供。新品未使用の状態で、コストパフォーマンスも抜群です。



- ブランド: TOCCA

- モデル名: TOCCA LAURA キルティングロングコート

- 色: ネイビー系

- 定価: ¥59,400

- 状態: 新品（未使用）

- デザイン特徴: フード付き、ジッパー開閉、ポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。

他店への出品はありませんので即決歓迎です。

新品購入品です。

ただ1度でも着用したものに関しては、使用感が出ます。

こちらもその点を考慮して格安でお譲りしますのでご検討の際はその点をご理解ください

購入日(頂いた日):2023.9月

購入価格:59,400-

着用回数: 10回未満

生地の傷み・色あせ等:特になし



公式HPから引用

6:身幅50.5 肩幅40 着丈100 そで丈61.5 重量(g)600





子供の送迎用にワンシーズン着ました。

クリーニング&お預かりサービスを利用しており、

クリーニング後に温度管理された状態で保管されておりました。







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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TOCCA

LAURA

キルティングロングコート

ネイビー