『PENTAX DA 40mm F2.8 XS ビスケットレンズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 02時 18分に出品され05月07日 02時 18分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|ペンタックスKマウント
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¥ 30000
落札価格11960円
355 入札履歴
終了
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