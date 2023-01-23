『PENTAX DA 40mm F2.8 XS ビスケットレンズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 02時 18分に出品され05月07日 02時 18分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※事前にプロフィールを一読願います。

マウント変更に伴い出品します。

ビスケットレンズを試したくて購入したのですが一度使った後は防湿庫保管でした。

若干のホコリ混入が見られますが写りに影響は見えませんでした。

付属品は前後キャップ、汎用品前キャップ、箱、取説、無記名の保証書です。

前キャップは失くしやすいので汎用品をオマケに1個お付けします。

ゆうゆうメルカリ便のゆうパックにて週末発送予定ですのでご了承出来る方のみご購入お願いします。





【高性能レンズ】

PENTAXのDA 40mm F2.8 XSは、コンパクトで軽量な設計が特徴です。F2.8の明るい最大絞りにより、低照度の環境でも優れた撮影が可能です。



【優れた描写力】

このレンズは、シャープな描写と美しいボケ味を実現します。ポートレートや風景撮影に最適です。



【互換性】

Kマウントに対応しており、様々なPENTAXデジタル一眼レフカメラで使用可能です。



- ブランド: PENTAX

- モデル: DA 40mm F2.8 XS

- 焦点距離: 40mm

- 最大絞り: F2.8

- マウントタイプ: Kマウント

- 付属品: レンズキャップ

- 状態: 良好



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ペンタックスKマウント