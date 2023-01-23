『le Phil ADORE ルフィル ボンバージャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 14分に出品され03月19日 10時 14分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ADORE アドーア

LE PHILルフィル

ボンバージャケット



カラー ブラック

サイズ 0 （0サイズですが、Mの方でも大丈夫です）



毎年出ている大人気のお品です。

今期は46200円で出ています。

あまりないデザインで

ルフィルらしいです。



上品な光沢とハリ感のある、肉厚サテン素材を表現したポリエステル素材で作られたジャケットです。各所の技ありデザインがワンランクアップなスタイリングに仕上げてくれます。あえてエレガント系アイテムのトップに合わせて着こなしてもらいたいジャケットです。脇のジップはオープンで着ることも◎。



数回着用しております。

ご理解ある方のみご購入ください^_^



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