『新品タグ付 VERDIMODA 半袖 ジャケット アウター【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 48分に出品され03月20日 16時 48分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VERDIMODAの半袖ジャケットです。

タグ付きの新品未使用品です。

クローゼット整理のため出品いたします。



【ブランド】VERDIMODA

【カテゴリ】ジャケット

【商品の状態】未使用

【サイズ】13号

素人平置き採寸

肩幅：40

袖丈：28

身丈：49

着丈：66

【カラー】グレー系



自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

よろしくお願いいたします。



☆1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付

VERDIMODA

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