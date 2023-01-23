『CELINE ホワイトネイビー ストライプジャケット XS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 00時 06分に出品され03月13日 00時 06分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの魅力】

CELINEは、ラグジュアリーファッションの象徴として知られています。このジャケットは、洗練されたスタイルと高品質な素材が特徴です。



【デザインとスタイル】

ホワイトとネイビーのストライプデザインが目を引き、カジュアルなコーディネートに最適です。クルーネックとゴールドのボタンが高級感を演出します。



【機能性】

ポケット付きで、実用性も兼ね備えています。日常使いにも、特別なシーンにも対応可能なアイテムです。



- ブランド: CELINE

- 色: ホワイトとネイビーのストライプ

- ボタンの色: ゴールド

- デザイン: クルーネック、ボタン付き

- スタイル: カジュアル

- ポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CELINE

ホワイトネイビー

ストライプジャケット

XS