『極美品 S トムブラウン トリコロール ボタンダウン 白 シャツ アメリカ製【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 03時 22分に出品され03月08日 03時 22分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◎管理番号

T4H030-8350-24-827



◎アイテム

極美品 S トムブラウン トリコロール ボタンダウン 白 シャツ アメリカ製 0 Thom Browne 長袖 米国製 ワイシャツ カッターシャツ ドレスシャツ コットン100 ホワイト SS





◎状態

目立った傷や汚れは無く、 これからも長くお使いいただけます。

※「美品」はあくまでも中古としての基準で、当方の主観が入ることをご容赦ください。

※サイズ感や使用回数についてのご質問は承っておりません。

※ハンガーや黒背景など撮影用品は除き、写真に載っている物が全てです。





◎サイズ

表示サイズ 0

相当サイズ S

※表示サイズよりも、下記の実寸を優先します。必ずご確認ください。



肩幅

約41cm

身幅

約49cm

袖丈

約55cm

着丈

約73cm



※平置きで測っています。

※採寸方法や生地の伸縮具合によって数cmの誤差が生じる場合がございます。





◎カラー

ホワイト

※撮影条件やお使いのモニターにより、現物と色味等が異なる場合があります。





◎素材

画像をご確認ください。





◎購入元

日本流通自主管理協会(AACD)加盟店の大手リユースショップ、ブランドリユース店、古物市場、質屋

※すべて真贋確認済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 極美品

S

トムブラウン

トリコロール

ボタンダウン

白

シャツ

アメリカ製