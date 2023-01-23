『adidasファイヤーバード メンズM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 15時 32分に出品され04月11日 15時 32分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚫︎adidasファイヤーバード



⚪︎サイズ/メンズM

着丈約68cm

身幅約48cm

袖丈約60cm

※素人採寸ですので若干の差はご了承下さい。



カラー/ネイビー



・バックプリントあり

・2回ほど着用のみの美品です。

・自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。

・メンズサイズですが女性でもゆったりと着ていただけるかと思います。



袖···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ adidasファイヤーバード メンズM