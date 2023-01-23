『THOM BROWNE カーディガン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 13時 48分に出品され03月09日 13時 48分に終了予定です。即決価格は40,000円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ3

本物です





【ブランドの特徴】

THOM BROWNEは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このカーディガンは、特にそのスタイルとフィット感が際立っています。



【デザインとスタイル】

ダークグリーンの色合いに、赤・白・青のストライプがアクセントとなっており、シンプルながらも存在感のあるデザインです。ボタン付きのカーディガンは、カジュアルなシーンからフォーマルな場面まで幅広く活躍します。



【製造国と品質】

イタリア製であるため、品質にも定評があります。高級感のある素材と仕立てが、着用する人に特別な印象を与えます。



- ブランド: THOM BROWNE

- 製造国: イタリア

- 色: ダークグリーン

- デザイン: ボタン付きカーディガン

- ストライプ: 赤・白・青のストライプ

- 素材: 不明（画像からは確認できず）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THOM

BROWNE

カーディガン