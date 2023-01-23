『king of diggin interbleed hot combo tシャツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 06時 08分に出品され03月29日 06時 08分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 king of diggin with interbleed



HOT COMBO



特製のアルミケースと、Tシャツのセットです。

TシャツのサイズはLです。

Tシャツは新品・未開封です。



アルミケースは元々裸ですので、入手時から

多少のスレなどはありますのでご理解ください。



カセットテープは付属ませんので、

ご注意下さい。

アルミケースとTシャツのみの出品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ king

of

diggin

interbleed

hot

combo

tシャツ