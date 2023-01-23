『古着 GAP コットンニット ラインデザイン OLDGAP ストリート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 25分に出品され03月21日 00時 25分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着のGAPのデザインニットです。サイズ表記はSですが実寸L程のオーバーサイズです。黒ベースにグレーのラインデザインです。ずっしりと重みのあるコットン素材、ローゲージでボリュームのある落ち感のあるシルエットになります。なんだかんだでGAPの服は1番着るのでとてもオススメです。



目立つ汚れや傷、ダメージなどはありませんが、あくまでも古着なのでご理解をお願いします。



サイズ表記 S



サイズ実寸

着丈 約68

身幅 約54

肩幅 ラグラン

脇下 約52

裄丈 約94



色

黒×グレー



素材

コットン100%



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 古着

GAP

コットンニット

ラインデザイン

OLDGAP

ストリート