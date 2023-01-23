『LOEWE ヴィンテージ シュリンクレザー ミニショルダーバッグ アナグラムロゴ【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 16時 21分に出品され03月07日 16時 21分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■他サイトでも出品中の為、早い者勝ちとなっております。



■2024年、AACD加盟の大手質店で購入。

正規品となっております。



▽商品説明

LOEWE ロエベ ヴィンテージ シュリンクレザー ミニショルダーバッグ カメラバッグ 型押しアナグラムロゴ キャメルです♪



手触りが良い上質シュリンクレザーに型押しアナグラムロゴが大変素敵なビンテージ ミニショルダーバッグ。



収納は長財布やスマホ、ちょっとした小物関係が入る大きさとなっております。



お探しの方やお好きな方は是非、この機会にご検討下さい。



▽メインカラー

キャメル

※画像1枚目が近い色味です。



▽素材/仕様

・シュリンクレザー(シボ革)

・型押しアナグラムロゴ



▽サイズ(約)

高さ 15cm

横幅 23cm

マチ 4cm

ショルダー 108cm



▽付属品

本体のみ(画像以上の付属品無し)



▽原産国

スペイン製



▽状態(消毒+再クリーニング済み)

経年通常使用による内側の革タグ取れ、染みヨゴレ、軽度のスレはありますが生地ヤブレやベタツキ、粉ふきは無くまだまだお使いいただける状態となっております。



▽注意事項

・商品画像につきまして、撮影の条件・ご覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。



・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。



・あくまでヴィンテージの中古品ということにご理解の程、宜しくお願い致します。



・プチプチで養生して発送となります。



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※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。



G2439 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWE

ヴィンテージ

シュリンクレザー

ミニショルダーバッグ

アナグラムロゴ