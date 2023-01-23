『Paul Smith シャツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 21時 40分に出品され03月11日 21時 40分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Paul Smith ポール・スミス



【サイズ】

M



【カラー】

柄シャツ



【デザイン】

柄シャツで素材にキュプラ、コットン、麻が用いられているためシルクに似た肌触りで上品さもあります。さらに、柔らかく着心地も抜群です。



【状態】

２、３回着用しました。



体型に合わなくなったため出品します。

値段交渉にも応じます。

気になる点があれば遠慮なく質問承ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Paul

Smith

シャツ