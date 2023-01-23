『【展示品】HIFIMAN Svanar Wireless ワイヤレスイヤホン【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 08時 55分に出品され04月07日 08時 55分に終了予定です。即決価格は22,540円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 6月から9月末までケース内にて飾ってあった展示品です。

お客様の耳に入った試聴機ではございません。



お写真の通り全ての初期同封品が全て揃っております。



開封してあるだけの新品の為、お買い得価格に設定しておりますので、

こちらの商品はお値引きは出来ませんのでご了承ください。



【ブランドとモデル】

HIFIMANのSvanar Wirelessは、音質とデザインを兼ね備えた高品質なワイヤレスイヤホンです。



【パッケージ内容】

オリジナルパッケージに入っており、充電ケースが付属しています。持ち運びにも便利です。



【デザインとカラー】

シルバーの洗練されたデザインで、どんなシーンにもマッチします。



- ブランド: HIFIMAN

- モデル名: Svanar Wireless

- パッケージ: オリジナルパッケージ

- カラー: シルバー

- デザイン: 充電ケース付き

- 特長: ワイヤレスイヤホン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用