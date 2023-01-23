『【展示品】HIFIMAN Svanar Wireless ワイヤレスイヤホン【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 08時 55分に出品され04月07日 08時 55分に終了予定です。即決価格は22,540円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格22540円
5 入札履歴
終了
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