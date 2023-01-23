『AIR Jordan グレー パーカー＆パンツ セット スエット メンズサイズL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 07時 38分に出品され03月09日 07時 38分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Jordan Jumpman Airメンズフリースフルジップパーカーは、中がフリースなので暖かいです。上下セットです。

未使用品ですが自宅保管なので気にならない人はご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ AIR

Jordan

グレー

パーカー＆パンツ

セット

スエット メンズサイズL