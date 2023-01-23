『新品未使用 コーチ フェイ ホワイト クラウド バッグ CV529【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 09分に出品され04月21日 18時 09分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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色: ホワイト

サイズ：約22×18×8cm

商品コード：CV529







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